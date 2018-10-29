المواطنين بالمملكة يغردون لدعم ولي العهد بوسم جديد







مفرح الشقيقي يقول عبر حسابه الشخصي: "صباح الوطن والمطر والمستقبل، صباح الإلهام والقوة والسيادة، صباح الحب من شعبك لك، صباح الردع من شعبك لحسَّادك، ننام وأنت حلم وطن، ونصحو وأنت مستقبل أمّة، صباحك عهد وميثاق منّا ألَّا يمسّك حاقد إلَّا وأخرسناه، وألَّا يدعو لك محب إلّا وأكرمناه".



المواطن حمد الكاسبي تفاعل تحت الوسم ذاته: "يستحق هذا الأمير الهمام، كمية الحب التي زرعها في قلب شعبه، لا يترك لك إلا أن تدعو بأن يحفظه الله"، ومن جانبه يقول أنور الغامدي: "٢٥مليون سعودي يصبحون عليك بالخير يا ابو سلمان نبشرك الأمور طيبه وكل شيء زين سر بِنا إلى الأمام ونحن خلفك".



أبو محمد المصري يقول: "صباح القشطة يا أسد، صباح الفل ياكايدهم، والمصريين كمان بيصبحو على أسد العرب"، وغرد أحد الوافدين في المملكة: "ليس فقط السعوديين، ليس فقط العرب، ليس فقط المسلمين، بل العالم أجمع بصبحون على عزنا وفخرنا ولي العهد".





المواطن اليمني صلاح الدين نعمان يغرد عبر حسابه الشخصي: “واجبنا الأخلاقي والديني والاخوه والدين الذي على رقابنا تجاه المملكة، لا الملك سلمان أمرنا ولا الأمير محمد وجهنا، انطلقنا جميعًا في ساحة تويتر، ودعسنا الخونة ومن والاهم، لا منة ولا فضل، دفاع عن بيتنا لا أكثر”، بينما المواطن الكويتي خطاب يقول: "بس السعوديين مايصير الكويتيين بعد يصبحون عليه، صباحك خير، أنت وصباحنا يابوسلمان".



الإعلامي أمجد طه تفاعل عبر حسابه: "صباحكم سعودي بجمال البحرين ونكهة الإمارات وعطر الأحواز العربية، صباحكم الأمة والأحرار مع (السعوديين يصبحون علي ولي العهد⁩)، تلاحم شعب السعودية وقت الأزمات لوحة فنية تبهر الأمم ويفخر بها العرب"، مضيفًا: "في الأخلاق انتم الرأس وفي العدل انتم الأساس".



الإعلامي عبدالله البندر شارك عبر حسابه قصيدة خالد الفيصل بعنوان شعب المواقف، وهي الوسم الآخر الذي سيطر على تغريدات المواطنين قايلًا: "مستشار الملك سلمان، الأمير خالد الفيصل في قصيدة تاريخية موجهة لأبناء الوطن على وقفتهم وثباتهم في ظل كل ما يحيط بنا من هجمات تحاول تثبيط همتنا، ولكن لم ولن يستطيعوا".



حساب بندر يقول: "كيف لا وهو من أشرق على المملكة برؤية٢٠٣٠ ليجعل منها محط أنظار وآمال وتطلعات العالم للمستقبل القريب، وكذلك وضع لبنات شرق أوسط جديد يفيض على المملكة، بنعم لا حصر لها، وفقه الله لما يحبه ويرضاه، وأيد بالحق خطاه سندًا وعونًا لدينه ووطنه وملكه سلمان".



غرد المواطن خالد، بأن إحصائيات المواضيع في "الترند السعودي"، قالت إن وسم السعوديين يصبحون علي ولي العهد⁩ كان من ضمن “TOP 20” عالميًا، ووصل للمركز السابع.



وغلب على تغريدات المواطنين، الإشادة برؤية ولي العهد، ودعم لمواقفه وقراراته، وأيضا شهدت سيلًا من الدعاء بالتوفيق والسداد، لما فيه الخير للمملكة وشعبها.





استيقظ المواطنون، اليوم الإثنين، ليسطروا صفحة جديدة من المحبة والدعم لوطنهم وقيادته، ففي الوقت الذي سيطر فيه وسم “السعوديين يصبحون على ولي العهد” على تغريداتهم، لحقه وسم شعب المواقف.