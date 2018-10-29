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قبول اسئناف الدكتور عبدالخالق فاروق على قرار حبسهما بتهمة نشر أخبار كاذبة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:52 م
قبول اسئناف الدكتور عبدالخالق فاروق على قرار حبسهما بتهمة نشر أخبار كاذبة
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داليا عادل
 

قررت محكمة جنح مستأنف البساتين، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة قبول استئناف الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي وإبراهيم الخطيب صاحب مطبعة، على قرار حبسهما، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإخلاء سبيلهما.

 

وكان في وقت سابق تم إلقاء القبض عليه في منطقة الشروق، وإحالته إلى قسم الشرطة، وتم إحالته إلى قسم شرطة دار السلام ومنها إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بتهمة نشر كتاب ممنوع تداوله.

 

يذكر أن الدكتور عبدالخالق فاروق، قال قبل أيام إنه تم مصادرة كتابه "هل مصر بلد فقير حقّا؟" من المطبعة، ودفعه ذلك إلى رفع نسخة إلكترونية للتحميل من على شبكة الإنترنت.

المزيد عن: عبد الخالق فاروق دكتور المحكمه اخبار كاذبه
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