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منتخب مصر يتدرب مرتين في الإمارات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:50 م
منتخب مصر يتدرب مرتين في الإمارات
منتخب مصر
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محمد الصو
 

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري خوض الفريق فقرتين تدريبيتين بأبوظبي، قبل مواجهة الإرات وديًا منتصف شهر نوفمبر المقبل.

 

وتغادر بعثة المنتخب الوطني يوم 17 نوفمبر على أن يخوض الفريق تدريبين يومي 18,19 من نفس الشهر، قبل أن يلتقي الإمارات على ملعب آل نهيان، يوم 20 نوفمير استعدادًا لنهائيات الإمم الإفريقية.

 

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، يوم 16 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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