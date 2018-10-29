خناقة بين حارس ليفربول ومشجع

اشتبك البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي لفظيًا مع أحد المشجعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وأكت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أليسون هاجم أحد الجماهير المؤيدة لليفربول عقب الفوز على كارديف سيتي بنتيجة 4-1 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي ووصفه بالأحمق.

وذكرت الصحيفة أن أحد الجماهير قال لأليسون: "أنت لست على مستوى الريدز تحسن الآن أو ارحل"، ليرد عليه حارس ليفربول قائلاً: "هل رأيت حجم رفضك.. أنت أحمق".

وانضم الحارس البرازيلي إلى صفوف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 14 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 8 لقاءات



