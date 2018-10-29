مجلس الوزراء: تم نفي 8 شائعات في 6 أيام

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا توضيحيًا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وأوضح المركز، أنه تم رصد الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 23 حتى 29 أكتوبر 2018‏، حيث نفى ما تردد حول اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء خلال العام الحالي، ونفى إلغاء نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة ونفى أيضًا طرح الحكومة بنزين 87 الجديد خلال الأسبوع الجاري.

وكما نفي المركز اختيار وزارة الهجرة الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم ونفى تفشي وباء الالتهاب السحائي بمحافظة جنوب سيناء ونفى ما تردد حول تلقي وزارة المالية مبالغ من المستثمرين لتمويل فجوة الدين كما نفى تأخر صرف مستحقات المدرسين المنتدبين بمحافظة جنوب سيناء ونفى أيضًا تسريب مواد سامة من مصنع الأسمنت بمحافظة بني سويف.