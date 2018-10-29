أبل تكشف عن ميزة جديدة بأجهزة أيباد المقبلة
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:35 م
تستعد شركة أبل للكشف عن أجهزة آيباد وماك بوك خاصة بها، ومن المتوقع أن تطلق الشركة طرازات جديدة من آبل آيباد برو مع حواف رقيقة وتقنية FaceID، وسيتم الكشف عنهم غدا.
وفقًا لما ذكره موقع 9to5 Mac، فإن الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 12.1 يحتوى على رمز يوضح ما قد تبدو عليه أجهزة iPad الجديدة، إذ يعرض الرمز جهازiPad 2018 مع الزوايا الدائرية وحواف رقيقة على الجوانب الأربعة، ولكن الأمر المهم هو أن زر الـ home مع ميزة TouchID مفقود، مما يشير إلى تضمين FaceID.
يذكر أن شركة آبل ستعقد الحدث المقبل فى أكاديمية بروكلين للموسيقى، نيويورك، الولايات المتحدة، وسيمكن مشاهدة الحدث مباشرة على الإنترنت عبر الموقع الرسمي للشركة.
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