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إزالة 2 طن قمامة في حملات أمنية بقطاع أكتوبر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:37 م
إزالة 2 طن قمامة في حملات أمنية بقطاع أكتوبر
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إيمان عبد العاطي
 

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

 

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية.

 

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن تحرير 280 مخالفة مرورية، وإزالة 97 حالة إشغال طريق، وإزالة طني قمامة، كما تم تنفيذ 3 أحكام قضائية بدائرة قسم الشيخ زايد.

 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.


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