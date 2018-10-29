"شبانة": الإعلان عن انتخابات رابطة النقاد الرياضيين خلال أيام

قال محمد شبانة، رئيس رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين وأمين الصندوق بالنقابة، إنه سيتم الإعلان خلال أيام قليلة عن موعد انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة لدورة جديدة، وذلك عقب اعتماده في الاجتماع المقبل لمجلس الرابطة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه من المتوقع فتح باب الترشيح خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في ديسمبر، وذلك وفقًا للمواعيد المُتبعة عقب غلق باب الترشيح.

وأكد "شبانة"، على أنه يتمنى أن تتواصل نجاحات الرابطة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن رابطة النقاد الرياضيين هي أكبر الروابط بنقابة الصحفيين، وحققت نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة.