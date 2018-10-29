ضبط كمية كبيرة من المشغولات الفضية بدون الدمغة المصرية بالغردقة

تمكنت مباحث قسم الأموال العامة، بمديرية أمن البحر الأحمر، من خلال حملة مكبرة، بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين، لضبط المشغولات الذهبية وقضايا التهرب الجمركي، التي لا تحمل الدمغة المصرية، داخل المحلات السياحية والتجارية بالغردقة.





وأسفرت الحملة، التي أشرف عليها اللواء مدحت منتصر، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن البحر الأحمر، قادها المقدم أحمد أنور، رئيس مباحث الأموال العامة، والرائد مصطفى حلمي، وكيل المباحث، من ضبط حوالي 800 جرام مشغولات فضية بدون الدمغة المصرية، داخل بازارين سياحيين، بشارع الشيراتون السياحي بالغردقة.





تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



