أمريكا: سنواصل دعم التحالف لإعادة الشرعية في اليمن

أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن واشنطن ستواصل دعمها لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية.





وفي رد على سؤال للصحافيين، نفى ماتيس أي أقاويل حول نية وقف الدعم الأميركي للتحالف بل شدد على مواصلة دعم المملكة والدفاع عنها.





كما أضاف أن السعودية وتحالف دعم الشرعية يسعيان لإعادة حكومة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المعترف بها دولياً، إلى صنعاء التي احتلها الحوثيون المدعومون من إيران.





من جهته، حمّل رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، ميليشيات الحوثي مسؤولية تدمير النظام المالي والاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن الانقلابيين استغلوا موارد وإيرادات المؤسسات والموانئ في تمويل حربهم على الشعب اليمني.





وذكر عبدالملك أن المنحة السعودية الخاصة بدعم المشتقات النفطية، والمقدرة بـ60 مليون دولار شهرياً، ستصل خلال اليومين القادمين.





كذلك أكد أن حكومته ستركز عملها خلال الفترة القادمة على إصلاح المنظومة الإدارية والمالية والاقتصادية، وستفعّل الأجهزة الرقابية في جميع المؤسسات، وسترتب الأولويات وفق متطلبات الواقع.



