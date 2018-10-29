خادم الحرمين الشريفين يبعث برسالة خطية لرئيس وزراء ماليزيا





بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.





وقام بتسليم الرسالة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، خلال استقبال مهاتير محمد له اليوم بمكتبه في بوتراجايا.





ونقل الأمير تركي لرئيس الوزراء الماليزي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.





كما تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، مؤكداً سموه حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.





حضر الاستقبال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله، ونائب الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية أنوشروان زين العابدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية علاء الدين محمد.



