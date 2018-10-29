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تراجع أسعار النفط تزامنًا مع ارتفاع الدولار

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:17 م
تراجع أسعار النفط تزامنًا مع ارتفاع الدولار
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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وقوة الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.5% إلى 77.24 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر عند 67.28 دولار للبرميل بنسبة هبوط 0.5%.

وكانت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بمقدار منصتين لتصل إلى 875 منصة.

وهناك حالة ترقب لبدء تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران في الأسبوع المقبل، والتي بموجبها سيتم معاقبة الكيانات التي تستورد الخام من طهران.

وذكرت وكالة أنباء "إس.إتش.إيه.إن.إيه" الإيرانية أمس أن طهران بدأت في بيع الخام إلى الشركات الخاصة عبر العملة المحلية للمرة الأولى، وذلك في محاولة للتصدي للعقوبات.

وهناك حالة تخوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالم، والذي قد يؤثر على مستويات الطلب على الخام، وكشفت بيانات اقتصادية أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث عند مستوى 3.5% مقابل 4.2% في الربع الثاني.

كما أن الاقتصاد في الصين شهد تباطؤ في النمو نما ليسجل أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث عند مستوى 6.5%.
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