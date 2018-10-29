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شاهد.. اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة الركاب الإندونيسية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:23 م
شاهد.. اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة الركاب الإندونيسية
تحطم طائرة الركاب الإندونيسية
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وكالات
 
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة لتحطم طائرة تابعة لشركة "ليون آير"، كانت تقلّ على متنها 189 شخصا، هم 178 مسافرا بالغا وطفل ورضيعان وطيّاران وطاقم مضيفين مكوّن من ستة أفراد.

وأعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ في إندونيسيا، أن سبب سقوط طائرة "ليون آير" قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الاثنين، يرجع إلى انفجار خزان الوقود بالطائرة.

وقال المتحدث باسم الوكالة للصحفيين، "عثر على الخزان مهشما، والوقود يتسرب منه"، ولكن في ذات الوقت لم يحدد المتحدث وقت انفجار خزان وقود الطائرة بالضبط.

فيما أشارت مصادر إندونيسية إلى أن الطيار طلب الإذن بالعودة لمطار الإقلاع قبل دقائق من فقدان الاتصال معه بعد 13 دقيقة من بدء الرحلة.

وأظهر فيديو بثه التلفزيون الإندونيسي كمية من الوقود وقطعا من الطائرة تطوف على سطح الماء في مكان الحادث.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 
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