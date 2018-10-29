كان الهلال نجح في عبور الشباب العماني في دور الإثنين والثلاثين من البطولة العربية بعد الفوز عليه بثنائية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، أما النفط العراقي فقد حقق مفاجأة كبيرة بعد أن أطاح بالصفاقسي التونسي على الرغم من التعادل في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، لكنه استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر اليوم 29-10-2018 كأس زايد للأندية العربية

ويتطلع الهلال لمواصلة مستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم، إذ نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه في 6 مباريات على التوالي، ويبتعد الهلال بفارق نقطة وحيدة عن متصدر الدوري غريمه التقليدي النصر، مع بقاء مواجهة مؤجلة له ستكون أمام الاتفاق الثلاثاء بعد المقبل.





ووصل الهلال إلى هذا الدور عقب فوزه على الشباب العماني ذهابًا وايابًا بذات النتيجة 1-1.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر اليوم 29-10-2018 كأس زايد للأندية العربية





وفي المقابل يبحث فريق النفط العراقي عن مواصلة تقدمه في المسابقة بعد خوضه مواجهةً صعبة في دور الـ32 أمام الصفاقسي التونسي.





ونجح فريق النفط بتجاوز الصفاقسي بنتيجة التعادل التي حسمت لقاء الذهاب الذي أقيم في العراق 1-1، وتعادلًا إيابًا 2-2 في تونس، ليتأهل بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.



