مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر اليوم 29-10-2018 كأس زايد للأندية العربية
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:20 م
مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر اليوم 29-10-2018 كأس زايد للأندية العربية
كان الهلال نجح في عبور الشباب العماني في دور الإثنين والثلاثين من البطولة العربية بعد الفوز عليه بثنائية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، أما النفط العراقي فقد حقق مفاجأة كبيرة بعد أن أطاح بالصفاقسي التونسي على الرغم من التعادل في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، لكنه استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.
مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر اليوم 29-10-2018 كأس زايد للأندية العربية
ويتطلع الهلال لمواصلة مستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم، إذ نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه في 6 مباريات على التوالي، ويبتعد الهلال بفارق نقطة وحيدة عن متصدر الدوري غريمه التقليدي النصر، مع بقاء مواجهة مؤجلة له ستكون أمام الاتفاق الثلاثاء بعد المقبل.
ووصل الهلال إلى هذا الدور عقب فوزه على الشباب العماني ذهابًا وايابًا بذات النتيجة 1-1.
مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر اليوم 29-10-2018 كأس زايد للأندية العربية
وفي المقابل يبحث فريق النفط العراقي عن مواصلة تقدمه في المسابقة بعد خوضه مواجهةً صعبة في دور الـ32 أمام الصفاقسي التونسي.
ونجح فريق النفط بتجاوز الصفاقسي بنتيجة التعادل التي حسمت لقاء الذهاب الذي أقيم في العراق 1-1، وتعادلًا إيابًا 2-2 في تونس، ليتأهل بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.
موعد مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي اليوم في كاس زايد:-
الهلال Vs النفط.
البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16).
القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .
الملعب : استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) .
المعلقين : علي سعيد الكعبي + محمد الشامسي .
مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر اليوم 29-10-2018 كأس زايد للأندية العربية
موعد المباراة :
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
ويستضيف نادي الهلال السعودي نظيره النفط العراقي، مساء اليوم الاثنين، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية “كأس زايد للأندية الأبطال“.
مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر اليوم 29-10-2018 كأس زايد للأندية العربية
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