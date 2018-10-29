اشتباكات بين الشرطة والمحتجين فى أثينا

اشتبك عدد من الشباب اليونانى مع الشرطة في وسط أثينا يوم الإثنين لدى تحول المسيرة الاحتجاجية إلى أعمال عنف، عندما وصلت إلى ميدان سينتاجما قرب البرلمان.

ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والشماريخ والقنابل الحارقة، بينما رد المتظاهرون بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ووقعت الأحداث خلال مسيرة قام بها الطلاب أمام البرلمان، احتجاجًا على مشروع قانون تغيير متطلبات الالتحاق بالجامعة.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز، إنّ متظاهرون ألقوا ثلاث قنابل حارقة على الأقل، كما ألقوا شماريخ، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع