أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر HD
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:22 م
أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر HD
يسعى الهلال لوضع قدم في الدور ربع النهائي حينما يستضيف نظيره النفط العراقي، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال.
أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر HD
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