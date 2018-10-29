الزمالك يرفض عودة باسم مرسي

جدد مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه لعودة باسم مرسي مهاجم الفريق الابيض المعار إلى نادي لاريسا اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الجهاز الفني لا يرى اي فائدة من عودة باسم من جديد لصفوف الفريق، لذلك لم نوجه الدعوة للاعب بأن يتواجد داخل التدريبات الجماعية للأبيض.





يذكر أن باسم مرسي فشل في العودة من جديد إلى اليونان بسبب بعض الإجراءات الخاصة بتصريح السفر، مما أدى إلى تفكيره في العودة إلى من جديد لصفوف الزمالك في يناير المقبل.



