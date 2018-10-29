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رئيس الوزراء: الدولة لن تقبل بممارسة التجار سياسات احتكارية على السلع

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:24 م
رئيس الوزراء: الدولة لن تقبل بممارسة التجار سياسات احتكارية على السلع
رئيس الوزراء
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن احتكار السلع ممارسات غير جيدة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تجري مع وزيري التموين والزراعة؛ لتحديد أوقات العروة في المحاصيل لمنع وجود أي سياسات احتكارية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، في أثناء جولته بالشرقية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يضعون تخطيط على مدار العام لتوفير السلع كإجراءات استباقية، لافتا إلى أن الدولة لن تقبل أن يقوم التجار بتخزين السلع، وممارسة احتكار السلع على المواطن.
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