عاجل.. الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء

نفت الحكومة المصرية، اعتزامها إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء مرة أخرى خلال العام المالي الحالي.





وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم الاثنين، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نفت تلك الأنباء تماماً.





وأكدت الكهرباء أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجاري، وهو ما تم توضيحه في شهر يونيو الماضي.





وأوضحت أن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستكون بدءاً من أول يوليو 2019، حيث إن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين.





في سياق آخر، أشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التي تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية ورفع مستوي جودة الخدمة إلى أعلى مستوى.





وفي نفس السياق، أكدت الكهرباء المصرية أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي, دون أي زيادة.





وأضافت الوزارة أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات، منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة، بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع.





وبيّنت أنه تم تركيب نحو 5.8 مليون عداد مسبوقة الدفع، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكي في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية.





وأشارت إلى أنه جارٍ حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكي، ويتم الانتهاء من باقي المشروع تباعاً حتى بداية 2019.





وناشدت الوزارة، المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ (http://egyptera.org/ar).







