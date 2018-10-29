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أوقاف السويس: فتح فصول محو الأمية بمساجد المحافظة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:22 م
أوقاف السويس: فتح فصول محو الأمية بمساجد المحافظة
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أبوبكر عبد المعز
 

أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، عن فتح عدد من فصول محو الأمية بالعديد من المساجد علي مستوى أحياء المحافظة الخمس وذلك بالتعاون مع إدارات محول الأمية والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع السويسي.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أنه تم استقبال الأستاذة عالية فريد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس، وتم بحث سبل التعاون في محو الأمية من خلال الجهد المبذول من مديرية الأوقاف وقيادات الدعوة والأئمة.

قال أيمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام إن مديري إدارة الأوقاف بجميع الأحياء بالسويس علي استعداد كامل للتعاون مع مدير إدارات محو الأمية بجميع الأحياء إيمانا منهم بدورهم الخدمى للنهوض بالمجتمع.

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