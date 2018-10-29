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أميرة يابانية تتخلى عن وضعها الملكى للزواج من عامة الشعب

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:21 م
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خاطر عبادة
 

تزوجت الأميرة "أياكو" من رجل من عامة الشعب يدعى "كي موريا" اليوم الإثنين في احتفال تقليدي في ضريح ميجي في طوكيو لتصبح آخر أنثى ملكية تترك العائلة الإمبراطورية اليابانية.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ الأميرة البالغة من العمر 28 عاماً، ابنة الراحل ابن عم الأمير تاكامادو الإمبراطور اكيهيتو الثالث، وعقد قرانه مع كى موريا، موظف يبلغ من العمر 32 عاماً من شركة النقل البحري نيبون يوسن.

 

وقالت الأميرة أياكو، بعد حفل الزفاف " يغمرنى الفرح أن أتزوج وأن يزورنا كثير من الناس في ضريح ميجي ويهنئوننا".

 

وأعطت العائلة المالكة اليابانية الحرية للزواج لثلاثة أشخاص على الأقل، وكان الإمبراطور أكيهيتو أول ولي للعهد يتزوج من امرأة عادية، أصبحت الإمبراطورة ميتشيكو، حيث التقيا في ملعب للتنس.

 

واضطرت الأميرة أياكو للتخلي عن وضعها الإمبراطوري، لأنها تزوجت من عامة الناس، كما هو الحال بالنسبة للمرأة بموجب قانون خلافة اليابان، ليصبح إسمها "أياكو موريا" بعد توقيع عقد الزواج اليوم.

 

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