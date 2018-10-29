رئيس الوزراء يزور مدرسة الثانوية الزراعية والجمعية التعاونية الاستهلاكية بالزقازيق

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في زيارة مفاجئة خارج إطار جولته، المدرسة الثانوية الزراعية بالزقازيق.





واستمع إلى شرح مفصل عن المدرسة، حيث تم إنشاؤها منذ عام ١٩٦٠، ويوجد بها مشروع لإنتاج الألبان ينتج نحو ١٥٠٠ كيلو لبن يوميا، وحصلت العام الماضي، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال إنتاج الألبان، ويوجد بالمدرسة ٧٢ فصلا، وحققت المدرسة مبيعات من إنتاجها من الألبان بقيمة ٣.٧ ملايين جنيه، خلال العام الماضي.





وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء محافظ الشرقية، بالاهتمام بهذا النوع من المدارس، وتوفير ما يلزم لها من أجهزة ومعدات الإنتاج، لافتا إلى أنه شخصيا يولي أهمية لهذه المدارس الفنية المنتجة.





وتجول داخل معمل منتجات الألبان، وأشاد بجودة ما ينتج، وتوافر عوامل النظافة، والأمان.