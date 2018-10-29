ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رئيس اللجنة الأولمبية السودانية يكشف كيفية تلقي الدعم المادي من الدولة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:18 م
رئيس اللجنة الأولمبية السودانية يكشف كيفية تلقي الدعم المادي من الدولة
طباعة
علي نبوي
 
أوضح الوزير هارون هاشم رئيس اللجنة الأولمبية السودانية أن اللجنة تتلقى الدعم مباشرة من الحكومة السودانية.

قال هارون هاشم في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم خلال توقيع بروتوكول التعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية ، هناك ميزانية مخصصة للجنة الأولمبية السودانية من ميزانية الدولة من أجل الصرف على الأنشطة والمنافسات ومواجهة التحديات المستمرة.

أضاف رئيس اللجنة الأولمبية السودانية ، ميزانية اللجنة الأولمبية بعيده عن الميزانية المخصصة للاتحادات لأن الاتحادات لها شخصيات اعتبارية خاصة.

ووقع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية برتوكول تعاون مع الوزير هاشم هارون رئيس اللجنة الأولمبية السودانية.

حضر توقيع البروتوكول اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد اتحادات الكونفيدرالية الأفريقية الأوكسا، والدكتور مصطفى بيراف رئيس اللجان الأولمبية "الأنوكا" ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية وعمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أستقبل الوفد أمس وأشاد بإتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية والسودانية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 1:30:10 PM