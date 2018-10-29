رئيس اللجنة الأولمبية السودانية يكشف كيفية تلقي الدعم المادي من الدولة

أوضح الوزير هارون هاشم رئيس اللجنة الأولمبية السودانية أن اللجنة تتلقى الدعم مباشرة من الحكومة السودانية.





قال هارون هاشم في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم خلال توقيع بروتوكول التعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية ، هناك ميزانية مخصصة للجنة الأولمبية السودانية من ميزانية الدولة من أجل الصرف على الأنشطة والمنافسات ومواجهة التحديات المستمرة.





أضاف رئيس اللجنة الأولمبية السودانية ، ميزانية اللجنة الأولمبية بعيده عن الميزانية المخصصة للاتحادات لأن الاتحادات لها شخصيات اعتبارية خاصة.





ووقع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية برتوكول تعاون مع الوزير هاشم هارون رئيس اللجنة الأولمبية السودانية.





حضر توقيع البروتوكول اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد اتحادات الكونفيدرالية الأفريقية الأوكسا، والدكتور مصطفى بيراف رئيس اللجان الأولمبية "الأنوكا" ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية وعمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة.





كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أستقبل الوفد أمس وأشاد بإتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية والسودانية.



