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الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:18 م
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ويسعى النفط للخروج بنتيجة جيدة، تحفظ له إمكانية حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، من خلال لقاء العودة الذي سيقام في ملعب فرانسو حريري، في مدينة أربيل.
رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر في البطولة العربية yalla shoot
ويراهن النفط على أسلحته المعتادة التي يمتاز بها في الدوري المحلي، ومكنته من اجتياز عقبة الصفاقسي التونسي، في الدور الماضي.
رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر في البطولة العربية yalla shoot
كورة oair| رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر في البطولة العربية yalla shoot| لايف
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