كورة oair| رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر في البطولة العربية yalla shoot| لايف

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ويسعى النفط للخروج بنتيجة جيدة، تحفظ له إمكانية حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، من خلال لقاء العودة الذي سيقام في ملعب فرانسو حريري، في مدينة أربيل.





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ويراهن النفط على أسلحته المعتادة التي يمتاز بها في الدوري المحلي، ومكنته من اجتياز عقبة الصفاقسي التونسي، في الدور الماضي.







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