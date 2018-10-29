رئيس الوزراء يتفقد مؤسسة "أطفال بلا مأوى" بالشرقية

تفقد منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤسسة أطفال بلا مأوى بمدينة الزقازيق، ترافقه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.





وتعتبر المؤسسة، دارا لتربية البنين بالزقازيق، وتمثل صرحا له أبعاد اجتماعية يساهم في توفير الحماية اللازمة للأطفال بلا مأو، من الشارع حتي لا يكونوا عرضة للأفكار المتطرفة والهدامة ولبناء فرد صالح يفيد المجتمع.





وتم تطوير الدار بتكلفة ١٦ مليون جنيه، بتمويل من صندوق "تحيا مصر"، وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد لرعاية الأطفال بلا مأوى، وإنشاء ملعب خماسي ومسجد وأربع ورش حرفية.





ويستوعب المبني ٢٠٠ طفل ويستهدف الفئة العمرية من ١١ عام وحتي ١٨ عاما ويضم غرفة لذوي الاحتياجات الخاصة وغرفة طبيب وأخصائي نفسي.



