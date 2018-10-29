تايلور جوي تخوض تجربة فيلم كلاسيكي

تستعد الممثلة الشابه Anya Taylor-Joy، خوض تجربة بطولة فيلم جديد مأخوذ عن الرواية الكلاسيكية الشهيرة Emma للمؤلف جاين أوستن، على أن يكون ضمن خريطة الأفلام التى ستعرض عام 2020.





وانضمت Anya Taylor-Joy، حديثًا ضمن فريق عمل الموسم الخامس القادم لمسلسل الجريمة والأكشن الشهير Peaky Blinders، لتلعب دور جديد ضمن الأحداث الجديدة التى سيخوضها كيلين مورفى وعائلة "شيلبى” مع أحد الرموز السياسية الشهيرة فى إنجلترا.





وكانت اشهر تجارب Anya Taylor-Joy السينمائية فى فيلم Split، الذى عرض عام 2016 وحظى بشعبية كبيرة، ومن المرجح أن تشارك فى الجزء الجديد من الفيلم المقرر طرحه العام المقبل تحت عنوان Glass.