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وزير الخارجية الإيراني: نصلي من أجل ضحايا الهجوم على الكنيس اليهودي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:18 م
وزير الخارجية الإيراني: نصلي من أجل ضحايا الهجوم على الكنيس اليهودي
ظريف
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وكالات
 
أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، عن تضامنه مع ضحايا الهجوم على الكنيس اليهودي في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الذي أودى بحياة 11 شخصا.

وقال ظريف، في تغريدة له على "تويتر"، " التطرف والإرهاب ليس لهما دين أو عرق، ويجب إدانتهما في كل الأحوال".

وأضاف "العالم يستحق أن يحيا في ظل ظروف أفضل من التعايش مع ديماغوجية مسلحة".

​وتابع الوزير الإيراني "دعاؤنا وصلاتنا لضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيس اليهودي في مدينة بيتسبرغ الأمريكية وأحبائهم".

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