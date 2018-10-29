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تعرف على تفاصيل لقاء دينا الشربيني بـ ابنة عمرو دياب في لندن

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:14 م
تعرف على تفاصيل لقاء دينا الشربيني بـ ابنة عمرو دياب في لندن
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الفجر الفني
 
أحيا النجم عمر دياب حفلة ضخة في لندن، حضرها الآلاف من جمهوره، وشهدت الحفلة لأول مرة وجود الفنانة دينا الشربيني مع ابنته الصغرى جانا.

ويبدو أن الشابة تصالحت بشكل نهائي مع والدها، حيث التقطت مع "الهضبة" صورة خلال تناولهم العشاء معاً في أحد مطاعم لندن بعد الحفلة، حيث ظهر وهو يحتضن جانا وبجوارهما الشربيني، في رسالة واضحة منه إلى أن العلاقة مع عائلته قوية ولم تتأثر بسبب ارتباطه بدينا، نافياً بذلك كل الشائعات.

وتفاعل الآلاف من جمهور الهضبة، خلال الحفلة، مع العديد من الأغاني التي قدمها، خاصة ألبومه الجديد "كل حياتي"، بالإضافة إلى عدد من أغانيه القديمة.
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