طالبة تدعى قيام صاحب معرض سيارات باختطافها بعد هروبها مع عشيقها بمدينة بدر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على طالبة ادعت قيام صاحب معرض سيارات باختطافها بعد هروبها مع عشيقها بمدينة بدر.

وتلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من "إ.ج"، 37 سنة، صاحبة معرض بيع دراجات بخارية بغياب نجلتها "ماجدة.و"، 15 سنة، طالبة ومقيمة بذات العنوان ولم تتهم أو تشتبه في غيابها جنائيًا، وتمكن الأهالي من العثور على المبلغ بغيابها حال قيامها باستيقاف السيارات بمنزل الطريق الدائري المؤدي لطريق السويس ـ دائرة قسم شرطة التجمع الأول وتسليمها للخدمات الأمنية المعينة ارتكاز المدرسة الإنجليزية ـ بذات الدائرة.

وبمناقشتها اتهمت "تامر.غ"، 38 سنة، صاحب معرض سيارات ودراجات بخارية ومقيم بالعاشر من رمضان شرقية بالاشتراك مع آخر بخطفها واحتجازها بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مدينة نصر والتعدي عليها بالضرب لإجبارها على إخطارهما بمكان إخفاء والدتها لمستندات الشراكة بينها وبين الأول في مجال تجارة الدراجات البخارية وبتاريخ الواقعة قاما باصطحابها وإطلاق سراحها بمحل العثور، وبسؤال المبلغة أيدت ما سبق.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو في حقه أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ بغيابها أنكرها، وعلل اتهامهما له لوجود خلافات مالية بينه وبين المبلغة وأنه في سبيله للحصول على أحكام قضائية ضدها واختلاقهما الواقعة لإكراهه على التنازل عن تلك القضايا، وبإعادة مناقشة "ماجدة. و" عدلت عن أقوالها وأقرت بأنها تعرفت على أحد الأشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويدعى نادر ومقيم طنطا غربية "ولا تعلم باقي بياناته" وأنها تقابلت معه بمنطقة مدينة نصر وتوجهت للإقامة صحبته بمحل سكنه بمحافظة الغربية، وعقب عودتها لمسكنها مرة أخرى اختلقت الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين والدتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.