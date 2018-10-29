نشرة أخبار الظهيرة.. انتظام حركة سير القطارات على خط القاهرة أسوان.. وبوتين يعزي نظيره الإندونيسي في ضحايا تحطم الطائرة

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة أسوان، ورئيس الوزراء يتفقد توسعات محطة صرف "العصلوجي" بالشرقية.





انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة أسوان

أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة أسوان، والحركة تعمل بصورة طبيعية باستثناء سقوط عجلة من بوجي أحد الجرارات في أثناء عمل مناورة داخل الورش بحوش محطة الأقصر، بعيدًا عن الخطوط الطوالي، من دون تأثير على حركة مسير القطارات.

رئيس الوزراء يتفقد توسعات محطة صرف "العصلوجي" بالشرقية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توسعات محطة صرف صحي بالعصلوجي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي تعمل بطاقة ٨٠ ألف م يوميا وبتكلفة ٥٣ مليون جنيه.

بوتين يعزي نظيره الإندونيسي في ضحايا تحطم الطائرة

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم تعازيه لنظيره الإندونيسي، جوكو فيدودو، اليوم الاثنين، في ضحايا تحطم طائرة الركاب "بوينغ"، مؤكدا أن روسيا تشاطر من فقدوا ذويهم الحزن.

السجن 7 سنوات لرئيسة وزراء بنجلاديش السابقة لإدانتها فى قضية فساد

قضت محكمة خاصة فى بنجلاديش اليوم الاثنين، بسجن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء لمدة سبع سنوات؛ وذلك لإدانتها بإساءة استخدام السلطة كرئيس للوزراء فى جمع مبلغ 375 ألف دولار أمريكى لصالح صندوق خيرى - يحمل اسم زوجها الراحل - من مصادر غير معروفة.

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف لجنة الانتخابات بكابول

أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن تفجير قرب مقر لجنة الانتخابات فى كابول.