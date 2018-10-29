حفل أسطوري لـ"الهضبة" بملعب ويمبلي في لندن (صور)





قدم "الهضبة" خلال الحفل مجموعة متميزة من أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي"، وأغنيته السينجل "بحبك أنا" التي تخطت الـ 30 مليون مشاهدة، في فترة لا تتجاوز العشرة أيام.





كما قدم "الهضبة" مجموعة من أشهر أغنياته القديمة، وسط تفاعل الحضور الذين رفعوا علم مصر، فخرا واعتزازا بـ"الميجا ستار" وموطنه.





أحيا الميجا ستار عمرو دياب، حفلا أسطوريا بالعاصمة البريطانية لندن، وتحديدا بستاد ملعب ويمبلي الشهير، حضره عشرات الألاف من جنسيات العالم المختلفة العربية والأوروبية.