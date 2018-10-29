حقيقة تسريب مواد سامة من مصنع الأسمنت بمحافظة بني سويف

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بتسريب مواد سامة من مصنع الأسمنت "تيتان" بمحافظة بني سويف.





وتواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لانبعاث أي مواد سامة من مصنع الأسمنت ببني سويف، مشيرةً إلى أنه بمجرد تداول هذه الأنباء قامت الوزارة على الفور بإرسال لجنة فنية مختصة لمعاينة مصنع الأسمنت وبعض المصانع بالمنطقة للوقوف على حقيقة الأمر، وتبينت اللجنة أن مستوى الأدخنة والأتربة المتصاعدة من مداخن المصانع في الحدود المسموح بها بيئيًا، مشددةً على أن كافة مداخن المصانع على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة الصارمة من قبل أجهزة الدولة المعنية بحماية البيئة.





وأكدت أن كافة مداخن المصنع المشار إليه متصلة على مدار 24 ساعة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات من مداخل المنشآت الصناعية بجهاز شئون البيئة، مشيرةً إلى أنه لم يتم تسجيل أية مخالفات بيئية ضد المصنع خلال الثلاثة أشهر السابقة سواء من قبل جهاز شئون البيئة أو أي من الفروع الإقليمية التابعة لوزارة البيئة، وأوضحت الوزارة أن الفلاتر الموجودة على المداخن الرئيسية بالمصنع من النوع النسيجي والتي لا يمكن بأي الطرق العلمية إيقافها عن العمل والسماح للأتربة بالتصاعد للهواء الجوي.





وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة والحذر وعدم رفع أو تداول أي أخبار أو صور على صفحات التواصل الاجتماعي، قبل التأكد من صحتها حرصاً على الصالح العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على الخط الساخن لوزارة البيئة رقم (19808)، أو على واتس آب رقم (01222693333).



