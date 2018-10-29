"الوزراء" ينفي تأخر صرف مستحقات المدرسين المنتدبين بجنوب سيناء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تأخر صرف مستحقات المدرسين المنتدبين من مديريات التعليم المختلفة بمحافظة جنوب سيناء.





وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة ً على حصول كافة المدرسين العاملين بالمحافظة سواء الأساسيين أو المنتدبين على كافة مستحقاتهم المالية كاملةً في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، مشددةً على أن ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المعلمين.





وأكدت أن الاعتمادات المدرجة بالباب الأول لموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 2018/2019 تبلغ 254 مليون جنيه، موضحةً أن تلك الاعتمادات تتضمن مرتبات المدرسين الدائمين والمنتدبين عن سنة مالية كاملة، موضحةً أن التنفيذ الفعلي خلال الأربع أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغ نحو 83 مليون جنيه، في حين أن الاعتماد المتاح حاليًا لصرف مستحقات العاملين حتى نهاية السنة المالية الحالية بلغ في 25/10/2018 نحو 171 مليون جنيه.



