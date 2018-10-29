وزير الكهرباء يعقد اجتماع موسع مع رئيس وقيادات "النقل" لمتابعة تطورات الربط مع السودان





عقد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء أمس، إجتماعاً مع قيادات الشركة المصـرية لنقل الكهرباء، وذلك لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان، وذلك إنطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ، وفى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى وخاصة الربط مع جمهورية السودان الشقيق.





وأكد وزير الكهرباء فى بيان للوزارة، على ضرورة الإهتمام الذى يوليه الجانبين المصرى والسودانى لمشروع الربط الكهربى بين البلدين الشقيقين لما لهذا المشروع التاريخى من أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة،مطالبا خلال الإجتماع قيادات القطاع بضرورة المتابعة الدورية اليومية لمستجدات العمل حتى يتم الإنتهاء من المشروع مؤكداً على سرعة التنفيذ للالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك مع أهمية الالتزام بجودة التنفيذ.





والجدير بالذكر أن المصرية لنقل الكهرباء وشركة L & T الهندية تقوم بتنفيذ خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف ، من مشروع تزويد جمهوية السودان الشقيق بقدرة كهربية تبلغ حوالى 150 ميجاوات كمرحلة أولى ، على ان يبدأ التشغيل التجريبى بقدرة تبلغ حوالى 100 ميجاوات، حيث يبلغ طول الخط 100 كيلومتر ، ويتم تنفيذه على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالى 6,7 مليون دولار بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ثلاثة أشهرتنتهى بنوفمبر المقبل.



