الوزراء ينفي اختيار وزارة الهجرة الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن اختيار وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنها لم تتدخل مطلقاً في عملية اختيار المشاركين بمنتدى شباب العالم المنعقد من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، مُوضحةً أن الاختيار يتم من قبل اللجنة التنظيمية المشكلة من شباب البرنامج الرئاسي، وأن ما يثار في هذا الشأن هو عار تماماً من الصحة، ويستهدف النيل من الجهود المبذولة من قبل الدولة في تنظيم هذا الحدث العالمي.





وأشارت الوزارة إلى أن المنتدى العام الماضي شهد مشاركة 150 شابًا وشابة من المصريين في الخارج، حيث إنه خلال فترة التقديم للمنتدى في العام الحالي، ساهمت وزارة الهجرة في الترويج له وتشجيع الشباب في مختلف دول العالم على التقدم وتسجيل بياناتهم للمشاركة، مُؤكدةً على أنها تحرص في أثناء فعاليات هذا المنتدى على عقد لقاء مع المصريين في الخارج المشاركين، والاستماع إليهم.









وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏



