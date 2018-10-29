تأجيل محاكمة أبوتريكة بتهمة التهرب الضريبي

أجلت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي الأسبق في القضية رقم 141 لسنة 2018، باتهامه بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات وذلك لجلسة 19 نوفمبر المقبل للمرافعة.









كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.



