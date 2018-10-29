اليوم.. عقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة المُقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي

تعقد إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤتمرا صحفيا في الساعة الـ12 والنصف ظهرًا، بقاعة طيبة بفندق سميراميس انتركونتننال، لإعلان تفاصيل الدورة الأربعين من المهرجان، والمقرر انطلاقها في الفترة من 20 - 29 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يكشف محمد حفظي، رئيس المهرجان، خلال المؤتمر، عن تفاصيل أقسام المهرجان المختلفة وعلى رأسها "المسابقة الدولية" بالإضافة إلى أعضاء لجان التحكيم والنجوم المكرمين وتفاصيل النسخة الأولى من أيام القاهرة لصناعة السينما.

ويحضر المؤتمر يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم والفنانين وعدد من الشركاء في الدورة المقبلة.