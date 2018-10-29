المؤشر الكويتي يصعد 0.07% بمستهل تعاملات الاثنين





ارتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر العام 0.07% وبنفس النسبة مؤشر السوق الأول، فيما ارتفع "الرئيسي" بنسبة 0.05%.





وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية الارتفاعات في تمام الساعة 9:23 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بنمو اقتربت نسبته من 2%، يليه النفط بواقع 0.31%، فيما تصدر قطاع العقارات التراجعات بنحو طفيف نسبته 0.08%.





وجاء سهم "صلبوخ" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.74%، فيما تصدر سهم "بيان" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 6.8%.





وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 8.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 335 صفقة، حققت سيولة بقيمة 1.2 مليون دينار.





وتصدر سهم "صناعات" نشاط التداول بالبورصة على كافة المستويات، وذلك بتداول نحو 3.11 مليون سهم بقيمة 496.43 ألف دينار، مُستقراً عند سعر 158 فلساً.





كانت "صناعات" أعلنت أمس الأحد، عن بياناتها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُحققة أرباحاً بقيمة 32.27 مليون دينار، مرتفعة بنحو 339.2% على أساس سنوي.















