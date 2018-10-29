انتخاب مصر نائبا لرئاسة أول اتحاد عربي للرياضات الإلكترونية

أسفرت إجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد العربى للرياضات الالكترونية الذى أستضافتها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية عن الموافقة على لائحة النظام الاساسى للاتحاد وأختيار مجلس الادارة برئاسة صاحب السمو الملكى الامير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز ال سعود رئيس الاتحاد السعودى للرياضات الاليكترونية والذهنية خلال الاجتماع الذي أقيم موخرًا بقاعة الاجتماعات بالصالات الرياضية الخضراء التابعة للهيئة العامة للرياضة والذي حضره الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحادين الإماراتي و الاسيوى للرياضات الالكترونية وبحضور سعادة الاستاذ سعد السفيانى الامين العام المساعد لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية ممثلا عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية التابعة لجامعة الدول العربية والذي أسفر عم أقرار المشاركون بالاجتماع لمشروع النظام الاساسى وانتخاب مجلس الادارة للدورة الانتخابية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢).





وقد شارك فى الاجتماع ممثلي الاتحادات الوطنية من الدول العربية التي تزاول أنشطة الرياضات الإليكترونية وهي السعودية مصر والإمارات وتونس والاردن ولبنان والعراق والبحرين واليمن وقد تم تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن سلطان رئيسا وكل من الاستاذ / شريف عبد الباقى ( مصر) و الاستاذ / احمد شيخ روحه ( تونس ) نوابا عن افريقيا و سعادة السفير احمد عباس الحسنى ( العراق ) و الاستاذ / ناصر ايمن المجالى ( الاردن ) نوابا عن آسيا، وبعضوية كل من ريان خليل ( لبنان ) و انتصار الزعابي (الامارات).





من جهة أخرى ووفقا النظام الأساسي للاتحاد وطبقا لاختصاصات الرئيس التي صادقت عليها الجمعية العمومية فقد قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين الاستاذ هشام علي محمد الطاهر من دولة الإمارات العربية المتحدة أمينا عاما للاتحاد وتفويضه فى إختيار الجهاز الادارى المعاون له فى ادارة العمل ، كما تم تسمية الأستاذ تركي الفوزان من المملكة العربية السعودية لمنصب الأمين العام المساعد.



