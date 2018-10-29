صفاقس: إلغاء 3 سفرات صباحية بحرية بين قرقنة وصفاقس بسبب رداءة الأحوال الجوية وعزل جديد لأهالي الجزيرة

اضطرت الشركة الجديدة النقل بقرقنة إلى إلغاء رحلات اللّود (الباخرة) بين الجزيرة وصفاقس بالنسبة لسفرات الفترة الصباحية لهذا اليوم الاثنين (الرابعة والربع والسادسة والثامنة) بسبب رداءة الأحوال الجوية والرياح القوية وفق ما أكده الرئيس المدير العام للشركة عبد المجيد خشارم لمراسل (وات).

وبين ذات المصدر أن الشركة تتابع تطور الأحوال الجوية وتحسّنها للقيام بسفراتها المبرمجة في باقي فترات اليوم وتمكين المواطنين من التنقل بين قرقنة وصفاقس،

مشيرا إلى أن السفرة القادمة المبرمجة للساعة العاشرة والنصف سيتحدد القرار بشأن القيام بها قبل انطلاقها بنصف ساعة وكذلك الشأن لباقي السفرات.

وشدّد خشارم على الاستعداد الكلي للشركة لاستئناف الرحلات عند توفر عناصر السلامة حيث يحضر طاقم السفينة في الشركة ولا ينتظر سوى مؤشرات تحسّن الحالة الجوية التي تتابعها المؤسسة عن كثب وبشكل حيني ومتواصل وفق تعبيره.

وتتسبّب مثل هذه الحالات التي تتكرر مع كل فصل شتاء وتغير الأحوال الجوية مع خروج فصل الصيف في عملية عزل تام للجزيرة التي ترتبط مصالح المواطنين فيها

بشكل عضوي مع مدينة صفاقس كما تنجر عنها حالات إنسانية صعبة مثل تعطل الزيجات أو وضعيات المرض التي تستوجب التنقل إلى المصالح الاستشفائية خارج

الجزيرة أو حالات دفن الموتى.

يذكر أن أهالي قرقنة ينتظرون منذ سنوات طويلة حلولا جذرية لمعضلة النقل بين الجزيرة وصفاقس ويترقّبون تنفيذ وعود حكومية في هذا الصدد.



