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يستقبل الإسماعيلي المصري نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الإثنين، باستاد الإسماعيلية في جولة الذهاب بدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال. يستقبل الإسماعيلي المصري نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الإثنين، باستاد الإسماعيلية في جولة الذهاب بدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.





عاجل الان HD مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء بث مباشر | بث مباراة الاسماعيلي والرجاء اليوم | شاهد بث الاسماعيلي والرجاء



ويسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه، تساعده في التأهل لربع النهائي، فيما يأمل الرجاء الخروج من لقاء الذهاب بأفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء العودة في المغرب.







عاجل الان HD مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء بث مباشر | بث مباراة الاسماعيلي والرجاء اليوم | شاهد بث الاسماعيلي والرجاء