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عاجل.. الحكومة توضح حقيقة طرح "بنزين87" هذا الأسبوع

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
عاجل.. الحكومة توضح حقيقة طرح بنزين87 هذا الأسبوع
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تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بطرح الحكومة "بنزين87" الجديد خلال الأسبوع الجاري في الأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدةً  أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لطرح هذا النوع الجديد من البنزين، وأن الوزارة لم تنته حتى الآن من دراسة طرح هذا المنتج الجديد، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة الوقود لمواكبة التطورات التي تشهدها محركات السيارات.


حيث أن هذا النوع يجعل المحركات تعمل بكفاءة أفضل ويساهم في الحفاظ على البيئة، مؤكدةً أنه بمجرد الانتهاء من هذه الدراسة وتحديد مواصفات البنزين الجديد من قبل هيئة التوحيد القياسي سيتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية للرأي العام.


وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏

المزيد عن: محركات السيارات مجلس الوزراء بنزين87 المواقع الالكترونية البترول والثروة المعدنية
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