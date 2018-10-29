رئيس الوزراء يأمر بسرعة تعويض المقاولين لاستكمال تنفيذ معهد الأورام بجامعة الزقازيق
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:36 صيحي حلمي
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع إنشاء معهد الأورام التابع لجامعة الزقازيق، حيث كان المشروع شبه متوقف، نظرا لتأخر صرف تعويضات المقاولين.
وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا على الفور، بمسئولي لجنة صرف تعويضات المقاولين، وأمر بسرعة إنهاء الموافقات خلال أسبوع، وصرف التعويضات المستحقة لمقاولى المشروع.
وسأل "مدبولي" مسئول شركة المقاولات المنفذة قائلا: هنصرف التعويضات، والمشروع هيخلص إمتى؟، فأكد أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في 8 أشهر، والثانية في عام ونصف، فكلف رئيس الوزراء بالعمل على مدار الـ24 ساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم، وتقديم الخدمة للمواطنين.
وقال رئيس جامعة الزقازيق، إن المشروع يهدفُ إلى إقامة صرح طبي تعليمي متطور في مجال تشخيص وعلاج ومتابعة مرضى الأورام، يخدم محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، ويسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على مرضى الأورام من خلال تقديم أرقى الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقرب مكان.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع ومراحل تنفيذه، حيث تمت الإشارة إلى أن المعهد سيضم مستشفى متخصصا لعلاج ومتابعة وتشخيص مرضى الأورام، سعة 500 سرير، تبدأ بـ 200 سرير كمرحلة أولى، بالإضافة الى مستشفى اليوم الواحد ليخدم 150 مريضا يومياً من عمليات صغرى وتحاليل وفحوصات اشعاعية، وكذا علاج كيماوي وعلاج اشعاعي، فضلاً عن قسم متخصص في مجال تطوير سبل العلاج والمتابعة والتشخيص. كما سيضم المعهد 13 قسماً علمياً متخصصاً في الأورام، كما يقوم بإجراء أبحاث متميزة في مجال السرطان ويمنح عددا من الدرجات العلمية في بعض التخصصات.
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