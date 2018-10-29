رئيس الوزراء يأمر بسرعة تعويض المقاولين لاستكمال تنفيذ معهد الأورام بجامعة الزقازيق

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع إنشاء معهد الأورام التابع لجامعة الزقازيق، حيث كان المشروع شبه متوقف، نظرا لتأخر صرف تعويضات المقاولين.





وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا على الفور، بمسئولي لجنة صرف تعويضات المقاولين، وأمر بسرعة إنهاء الموافقات خلال أسبوع، وصرف التعويضات المستحقة لمقاولى المشروع.





وسأل "مدبولي" مسئول شركة المقاولات المنفذة قائلا: هنصرف التعويضات، والمشروع هيخلص إمتى؟، فأكد أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في 8 أشهر، والثانية في عام ونصف، فكلف رئيس الوزراء بالعمل على مدار الـ24 ساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم، وتقديم الخدمة للمواطنين.





وقال رئيس جامعة الزقازيق، إن المشروع يهدفُ إلى إقامة صرح طبي تعليمي متطور في مجال تشخيص وعلاج ومتابعة مرضى الأورام، يخدم محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، ويسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على مرضى الأورام من خلال تقديم أرقى الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقرب مكان.



