المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بمدينة نصر.. والنيابة تطلب التحريات

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل شقة سكنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.