رئيس الوزراء من الشرقية: نعطي أهمية خاصة لمشروعات الصرف الصحي بالقرى

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، إلى محافظة الشرقية، في زيارة تستهدف متابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، يرافقه وزراء: التضامن الاجتماعي، التموين، التنمية المحلية، الصحة، الزراعة، والشباب، ومحافظ الشرقية.









فى بداية الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توسعات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق، وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: تبلغ الطاقة المضافة نحو 92 ألف م3/يوم، بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه، شاملة محطة المعالجة بالإضافة إلى 5 محطات رفع، حيث تخدم نحو 1.2 مليون نسمة، في قرى المسلمية، بني عامر، الزرقية، كفر يوسف سلامة، كفر أبو حاكم، بهجات، ومنطقة المهندسين، ومنطقة الزند، ومنطقة غرب الزقازيق، ومنطقة الزقازيق بحري، ومنطقة الحسينية، وكفر الحضر ونايوس، ومنطقة التجنيد، ومشتول القاضي، وكفر الحمام، وكفر عوض الله حجازي.





كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إحلال وتجديد المرحلة الأولى لمحطة معالجة صرف صحي الزقازيق، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه، وتخدم مليون نسمة، في قرى الطاهرة، الغار، كفر محمد حسين، هرية رزنة، العصلوجي.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا فى هذه المرحلة بمشروعات الصرف الصحي خاصة بقرى مصر.



