نتائج المفاضلة الموازي 2018 في سوريا رابط موقع القبول الجامعي 2019

نتابع نتائج المفاضلة الموازي في سوريا للعام الدراسي 2018-2019، رابط موقع وزارة التعليم العالي بسوريا لمعرفة نتائج الطلاب العامة، ويتم الاستعلام برقم الاكتتاب للفرع العلمي والأدبي، ونتائج العرب والأجانب، ومنح كافة الجامعات الخاصة.









وقد ظهرت نتائج المفاضلة للقسم العلمي، ونتابع القسم الأدبي، ونرصد رابط الإستعلام المباشر وكذلك رابط الحدود الدنيا للفرع العلمي، يمكنكم معرفة النتائج بشكل مباشر عن طريق إدخال رقم الاكتتاب الخاص بكم، ومن ثم معرفة أخبار النتائج عبر الرابط الأول الذي يمكنكم من معرفة أخبار نتائج المفاضلة الموازي.