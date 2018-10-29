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نتائج المفاضلة الموازي 2018 في سوريا رابط موقع القبول الجامعي 2019

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
نتائج المفاضلة الموازي 2018 في سوريا رابط موقع القبول الجامعي 2019
نتائج المفاضلة الموازي 2018 في سوريا
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نتابع نتائج المفاضلة الموازي في سوريا للعام الدراسي 2018-2019، رابط موقع وزارة التعليم العالي بسوريا لمعرفة نتائج الطلاب العامة، ويتم الاستعلام برقم الاكتتاب للفرع العلمي والأدبي، ونتائج العرب والأجانب، ومنح كافة الجامعات الخاصة.

رابط معرفة النتائج عبر هذا الرابط، أو عبر هذا الرابط، وتتعرف من خلاله على نتائج القسمين العلمي والأدبي للقبول الجامعي للجامعات وذوي الهداء للفرع المهني، ومفاضلة العرب والأجانب.

وقد ظهرت نتائج المفاضلة للقسم العلمي، ونتابع القسم الأدبي، ونرصد رابط الإستعلام المباشر وكذلك رابط الحدود الدنيا للفرع العلمي، يمكنكم معرفة النتائج بشكل مباشر عن طريق إدخال رقم الاكتتاب الخاص بكم، ومن ثم معرفة أخبار النتائج عبر الرابط الأول الذي يمكنكم من معرفة أخبار نتائج المفاضلة الموازي.
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