أسعار الحديد اليوم الإثنين 29-10-2018 في محافظة قنا

تابعت أسعار الحديد في أسواق محافظة قنا، اليوم الإثنين، استقرارها ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 13 ألفا و150 جنيهًا.



وعن الأسعار سجل متوسط سعر طن حديد التسليح عز 13 ألفا و150 جنيهًا، والمستورد 12 ألف جنيه والاستثماري 12 ألفا و900 جنيه.

