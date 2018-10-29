ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 29-10-2018 في محافظة قنا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
أسعار الذهب اليوم الإثنين 29-10-2018 في محافظة قنا
ذهب
طباعة
بسام عبدالحميد
 
شهدت أسواق الذهب في مراكز محافظة قنا، اليوم الاثنين، ثبات عقب ارتفاع سعر الجرام بقيمة جنيهيان بمحلات الصاغة بمحافظة قنا، بالمقارنة باسعار أمس.

وحسب تاجر مصوغات، فلقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 702 جنيهًا، وكان سعره أمس 697 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وكان سعره 612 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 527 جنيهًأ، وكان سعره 524 جنيهًا للجرام.

وتابع أنه، في حين سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 4 آلاف و920 جنيها، وكان سعره 4 آلاف و890 جنيهًا.

كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الاسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات اسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
المزيد عن: مشغولات ذهبية سعر اللحوم سعر الفاكهة اليوم سعر الفاكهة سعر العملات سعر السمك سعر الذهب سعر الدولار سعر الدواجن سعر الخضار سعر الجنيه سعر التوابل سعر البيض سعر البقوليات تعرف على الأسعار اليوم الأسعار اليوم أسعار الحديد أسعار الأسمنت أسعار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 10:20:01 AM