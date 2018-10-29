أسعار الذهب اليوم الإثنين 29-10-2018 في محافظة قنا
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:14 صبسام عبدالحميد
شهدت أسواق الذهب في مراكز محافظة قنا، اليوم الاثنين، ثبات عقب ارتفاع سعر الجرام بقيمة جنيهيان بمحلات الصاغة بمحافظة قنا، بالمقارنة باسعار أمس.
وحسب تاجر مصوغات، فلقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 702 جنيهًا، وكان سعره أمس 697 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وكان سعره 612 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 527 جنيهًأ، وكان سعره 524 جنيهًا للجرام.
وتابع أنه، في حين سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 4 آلاف و920 جنيها، وكان سعره 4 آلاف و890 جنيهًا.
كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الاسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات اسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
وحسب تاجر مصوغات، فلقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 702 جنيهًا، وكان سعره أمس 697 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وكان سعره 612 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 527 جنيهًأ، وكان سعره 524 جنيهًا للجرام.
وتابع أنه، في حين سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 4 آلاف و920 جنيها، وكان سعره 4 آلاف و890 جنيهًا.
كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الاسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات اسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
المزيد عن: مشغولات ذهبية سعر اللحوم سعر الفاكهة اليوم سعر الفاكهة سعر العملات سعر السمك سعر الذهب سعر الدولار سعر الدواجن سعر الخضار سعر الجنيه سعر التوابل سعر البيض سعر البقوليات تعرف على الأسعار اليوم الأسعار اليوم أسعار الحديد أسعار الأسمنت أسعار