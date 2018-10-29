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أسعار الأسماك اليوم الإثنين 29-10-2018 في محافظة قنا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
أسعار الأسماك اليوم الإثنين 29-10-2018 في محافظة قنا
أسماك
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" في محافظة قنا، أسعار الأسماك، اليوم الاثنين بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار بأسواق محافظة قنا.

حيث شهدت أسعار الأسماك استقرارًا في بعض الأسعار، بالمقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير نحو 36 جنيهًا، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا، وسجل سعر السمك الحوت 27 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 20 جنيهًا، وسجل سعر السمك البني 39 جنيهًا.
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