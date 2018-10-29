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أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 29-10-2018 في محافظة قنا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 29-10-2018 في محافظة قنا
فاكهة
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بسام عبدالحميد
 
تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، الكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 12 جنية، التفاح الأمريكي 24 جنيها، المانجو من 12 إلى 20 جنيها، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.
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